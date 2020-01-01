8 (800) 555-40-23
БЕСПЛАТНО ПО РФ
Напишите нам в WhatsApp
Записаться на приём Вызвать врача на дом
8 (800) 555-40-23БЕСПЛАТНО ПО РФ
Напишите нам в WhatsApp
8 (800) 555-40-23 БЕСПЛАТНО ПО РФ
Напишите нам в WhatsApp

Носова
Полина Сергеевна

Носова</br>Полина Сергеевна
Носова
Полина Сергеевна

Заведующая психиатрическим отделением, врач-психиатр

Полина Сергеевна специализируется на лечении таких болезней, как:

  • Невротические расстройства: агорафобия, панические расстройства, генерализованное тревожное расстройство, смешанные тревожные и депрессивные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства, реакция на стресс, диссоциативные (конверсионные) расстройства, соматоформные расстройства, неврастения,
  • Аффективные расстройства: биполярное аффективное расстройство, рекуррентное депрессивное расстройство, дистимия, циклотимия
  • Шизофрения, шизоаффективное расстройство, шизотипическое расстройство в стадии ремиссии
  • Расстройства личности
  • Органические расстройства личности, легкое когнитивное расстройство, органическое (аффективное) расстройство настроения.

Образование:

  • В 2011 году окончила Саратовский Государственный Медицинский Университет имени В.И. Разумовского. В 2013 году проходила ординатуру в Московском НИИ Психиатрии.
  • А в 2018 году - аспирантуру в Саратовском Государственном Медицинском Университете.

Свою врачебную практику Полина Сергеевна начала в 2011 году. Она молодой талантливый врач, ведет активную научную и профессиональную деятельность.

В 2017 году прошла курсы планового повышения квалификации и профессиональной переподготовки по специальности “психиатрия” на базе РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

Является трехкратным победителем конкурса молодых ученых в рамках Национального Конгресса “Человек и лекарство” в 2009, 2010 и 2011 годах; автором 9 научных работ по фармакоэкономике и фармакоэпидемиологии шизофрении.

Опыт работы:

  • с 2011 по 2019 года, научный сотрудник Московского НИИ Психиатрии, филиал НМИЦ ПН имени В.П. Сербского.
  • В 2019 году была приглашена на должность заведующей психиатрическим отделением в медицинский центр “Корсаков”.

г. Москва, 3-я Черкизовская, 14, 8 800 555 40 23

г. Мытищи, Рабочая, 6, 8 800 555 40 23

Напишите нам в WhatsApp

Выездная служба во всех районах Москвы и Подмосковья
8 800 555 40 23
* Подробности акций уточняйте по телефону
8 800 555 40 23