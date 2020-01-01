Полина Сергеевна специализируется на лечении таких болезней, как:

Невротические расстройства: агорафобия, панические расстройства, генерализованное тревожное расстройство, смешанные тревожные и депрессивные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства, реакция на стресс, диссоциативные (конверсионные) расстройства, соматоформные расстройства, неврастения,

Аффективные расстройства: биполярное аффективное расстройство, рекуррентное депрессивное расстройство, дистимия, циклотимия

Шизофрения, шизоаффективное расстройство, шизотипическое расстройство в стадии ремиссии

Расстройства личности

Органические расстройства личности, легкое когнитивное расстройство, органическое (аффективное) расстройство настроения.

Образование:

В 2011 году окончила Саратовский Государственный Медицинский Университет имени В.И. Разумовского. В 2013 году проходила ординатуру в Московском НИИ Психиатрии.

А в 2018 году - аспирантуру в Саратовском Государственном Медицинском Университете.

Свою врачебную практику Полина Сергеевна начала в 2011 году. Она молодой талантливый врач, ведет активную научную и профессиональную деятельность.

В 2017 году прошла курсы планового повышения квалификации и профессиональной переподготовки по специальности “психиатрия” на базе РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

Является трехкратным победителем конкурса молодых ученых в рамках Национального Конгресса “Человек и лекарство” в 2009, 2010 и 2011 годах; автором 9 научных работ по фармакоэкономике и фармакоэпидемиологии шизофрении.

Опыт работы: